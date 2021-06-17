17 июня 2021, 12:42
В аэропорту Симферополя Boeing 737 после посадки выкатился за пределы полосы
В аэропорту Симферополя пассажирский самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Какой авиакомпании принадлежит лайнер, не уточняется
Фото: tourdom.ru
В аэропорту Симферополя пассажирский самолет Boeing 737 частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Телеграм-канал Mash сообщает, что лайнер принадлежит авиакомпании Pegas Fly.
В воздушной гавани сообщили, что Boeing после посадки и в процессе руления частично выкатился за пределы ВПП на спланированную часть летного поля. В итоге полоса оказалась заблокирована. С целью безопасности симферопольский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.
По данным ТАСС, на прилет в Симферополь задерживается более 10 рейсов. Три самолета отправили на посадку в Анапу.
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