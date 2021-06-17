«Единая Россия» не включила в предвыборный отчет перед избирателями пенсионную реформу
«Единая Россия» в рамках предвыборной кампании перед выборами в Госдуму представит отчет «100 дел» о своих основных достижениях. При этом в отчете нет никакой информации о повышении пенсионного возраста, за который в Думе голосовали только депутаты от партии власти
«Единая Россия» в рамках предвыборной кампании перед выборами в Госдуму представит отчет «100 дел» о своих основных достижениях. При этом в отчете нет никакой информации о повышении пенсионного возраста, за который в Думе голосовали только депутаты от партии власти. Именно эта пенсионная реформа стала главной причиной продолжающегося падения рейтинга «ЕР».
Близкие к «Единой России» политтехнологи рассказали газете «Ведомости», что в отчет «100 дел» включены данные о работе партии за последние пять лет. Этот документ будет использоваться для продвижения партии и ее кандидатов еще до официального старта избирательной кампании.
В отчет попали только успехи «Единой России». Пенсионную реформу, которая вызвала массовое недовольство среди россиян, в документ по понятным причинам не включили. Также в отчете нет упоминаний о лидере партии Дмитрии Медведеве.
Зато в документе «100 дел» сообщается об отмене земельного налога для льготников и пенсионеров, выделение 2 трлн рублей малому и среднему бизнесу, предоставление 50 тысячам ветеранов телефонов с безлимитной связью и т.д.