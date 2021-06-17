У половины добровольцев, привитых «ЭпиВакКороной», антитела к COVID-19 пропали через 9 месяцев
Почти у половины добровольцев, которые были привиты от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» (разработка новосибирского научного центра «Вектор»), через девять месяцев после вакцинации пропали антитела к вирусу
Почти у половины добровольцев, которые были привиты от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» (разработка новосибирского научного центра «Вектор»), через девять месяцев после вакцинации пропали антитела к вирусу.
Глава подведомственного Роспотребнадзору центра Ринат Максютов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что через три и шесть месяцев после вакцинации антитела к коронавирусу были у всех привитых. Однако через 9 месяцев после прививки детектируемый уровень антител к вирусу остался только у половины добровольцев.
По данным «МБХ медиа», о вакцине «ЭпиВакКорона» до сих пор нет никаких доступных данных. Никакой информации о результатах исследования препарата на животных или о тестах, проводимых в пробирках на самом первом этапе создания нового препарата, разработчик не предоставил.
В описании вакцины говорится, что она состоит из синтезированного в кишечной палочке белка-носителя и «пришитых» к нему трех видов химически синтезированных пептидов. При этом молекулярный биолог Ольга Матвеева усомнилась в эффективности такой комбинации. Специалист считает, что «ЭпиВакКорона» нуждается в доработке и не готова к внедрению в гражданский оборот. Тем не менее, данной вакциной уже можно привиться в российских поликлиниках.