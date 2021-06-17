На юг России обрушились тропические ливни. В Керчи выпала двухмесячная норма осадков
На Крым, Краснодарский край и Ростовскую область обрушились тропические ливни, из-за которых возникли проблемы с транспортным сообщением, а несколько населенных пунктов оказались подтоплены
На Крым, Краснодарский край и Ростовскую область обрушились тропические ливни, из-за которых возникли проблемы с транспортным сообщением, а несколько населенных пунктов оказались подтоплены. Самая сложная ситуация сложилась в Керчи, где за минувшую ночь выпала двухмесячная норма осадков.
Керчь из-за сильного дождя оказалась практически полностью затоплена, а в центре города припаркованные автомобили вода закрыла по крышу. Реки Джарджава и Мелек-Чесме из-за подъема уровня воды вышли из берегов, а сильный ветер поломал деревья и оборвал в некоторых местах линии электропередач.
Глава Крыма Сергей Аксенов отправился в Керчь, по которой ему пришлось передвигаться на надувной лодке. Губернатор пообещал компенсировать за счет бюджета ущерб, нанесенный жилым домам и земельным участкам.
Согласно предварительным данным, в Керчи оказались подтоплены 236 частных и многоквартирных домов, обесточена центральная часть города и больница. Десятки людей были эвакуированы.
В Краснодаре ливень подтопил 14 улиц. Сейчас спецтехника откачивает там воду. В Павловском районе Кубани ливни привели к подтоплению домов и участков, а также к разрушению крыш частных домов.