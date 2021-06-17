Отец Софии Сапеги обратился к президенту Белоруссии с призывом о милосердии
«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», - заявил Андрей Сапега
Отец задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом проявить милосердие и отпустить его дочь.
Видеообращение Андрея Сапеги, который проживает в Приморском крае, опубликовано на сайте регионального издания PrimaMedia. В нем мужчина обращается к Лукашенко «как отец к отцу».
«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», - заявил Андрей Сапега. Отец девушки также сообщил, что во время протестов в Беларуси она находилась в Литве на учебе.
«Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить», - добавил Сапега.
Напомним, что россиянка София Сапега была снята с рейса компании Ryanair Афины – Вильнюс вместе с основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет был принудительно посажен в Минске из-за ложной угрозы взрыва на борту.
Роман Протасевич обвиняется в призывах в массовым беспорядкам, а Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни.