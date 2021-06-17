17 июня 2021, 10:45
Дагестанское село закрыли на карантин после массового заражения коронавирусом на поминках
В Дагестане на карантин закрыли целое село из-за массового заражения коронавирусом. Жители села Урахи заразились COVID-19 на поминках, на которых собрались родственники из Избербаша и других районов Дагестана, а также Москвы
Фото: ТАСС
В Дагестане на карантин закрыли целое село из-за массового заражения коронавирусом. Жители села Урахи заразились COVID-19 на поминках, на которых собрались родственники из Избербаша и других районов Дагестана, а также Москвы.
В Минздраве республики рассказали РИА Новости, что коронавирус выявили у 11 жителей Урахи, в котором проживает 600 человек. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что еще 22 человека лечатся на дому.
Сейчас село закрыто на въезд и выезд.