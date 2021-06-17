В Москве непривитых студентов перестанут допускать к очным занятиям
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным университетам начать новый учебный год в сентябре в гибридном формате. Этот формат предполагает допуск на очные занятия только привитых от коронавируса студентов
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным университетам начать новый учебный год в сентябре в гибридном формате. Этот формат предполагает допуск на очные занятия только привитых от коронавируса студентов. Также на занятия в аудитории будут допускаться учащиеся со справкой о наличии антител к COVID-19 или справкой о противопоказаниях к прививке.
Все остальные студенты должны быть переведены на дистанционное обучение, сообщает ТАСС.
Также отмечается, что столичные вузы уже отработали технологии работы в удаленном режиме, которые позволяют «поддерживать высокий уровень качества обучения». Права непривитых студентов нарушены не будут, пообещали в совете.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве совет рекомендовал вузам отменить все массовые мероприятия, выпускные и конференции. Ранее некоторые столичные университеты объявили, что летняя сессия из-за роста заболеваемости пройдет в удаленном режиме.