17 июня 2021, 08:09
В России и Белоруссии могут ввести единый полис ОСАГО
Если инициатива парламентского собрания будет реализована, то россиянам больше не придется покупать «зеленую карту» для поездок по Белоруссии, а белорусам – оформлять российский полис ОСАГО
Фото: visanow.ru
Члены парламентского собрания Союза России и Белоруссии предложили унифицировать полис обязательного автострахования (ОСАГО) для обеих стран, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что в настоящее время в России и Беларуси действуют разные системы страхования гражданской ответственности автовладельцев. Если инициатива парламентского собрания будет реализована, то россиянам больше не придется покупать «зеленую карту» для поездок по Белоруссии, а белорусам – оформлять российский полис ОСАГО.
Эксперты считают, что унификация российского и белорусского полисов «автогражданки» приведет к росту цен на страховые услуги.