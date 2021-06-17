Сахалин стал четвертым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса
Обязательная вакцинации распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, сферы услуг, ЖКХ и энергетики, сотрудников МФЦ, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров
Власти Сахалинской области объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова сообщила РИА Новости, что обязательная вакцинации распространяется на работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, сферы услуг, ЖКХ и энергетики, сотрудников МФЦ, транспорта, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат.
«Эти категории обязаны будут привиться», - заявила Ольга Фунтусова.
Обязательная вакцинация для перечисленных категорий граждан начнется с 21 июня.
Сахалинская область стала уже четвертым регионом, где была введена обязательная вакцинация против коронавируса для госслужащих работников транспорта и сферы услуг. Ранее аналогичные меры были приняты в Москве, Московской и Кемеровской областях.