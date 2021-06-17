17 июня 2021, 00:22
Джо Байден предупредил Владимира Путина о разрушительных последствиях в случае смерти Алексея Навального
Глава Белого дома сообщил, что предупредил российского коллегу о том, что в случае смерти оппозиционера в исправительной колонии российским властям придется столкнуться с «разрушительными последствиями»
Фото: rcnradio.com
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным обсудил ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Глава Белого дома сообщил, что предупредил российского коллегу о том, что в случае смерти оппозиционера в исправительной колонии российским властям придется столкнуться с «разрушительными последствиями».
как президент США просто защищаю наши ценности — фундаментальные права и свободы человека», - отметил Джо Байден.
Напомним, что Владимир Путин, отвечая на вопросы западных журналистов об аресте Алексея Навального, заявил, что он сознательно проигнорировал требование отмечаться и выехал на лечение в Германию. Напомним, что политик был транспортирован в Берлин в состоянии комы.