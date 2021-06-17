17 июня 2021, 03:16
Евросоюз отложил регистрацию вакцины «Спутник V» до сентября
Евросоюз отложил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в лучшем случае до сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники
Фото: optimism.kz
Евросоюз отложил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в лучшем случае до сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
ЕС отложил регистрацию российского препарата из-за того, что разработчик препарата в лице Центра им. Гамалеи и РФПИ не предоставил до 10 июня данные клинических испытаний вакцины.
По другим данным, Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) предоставило разработчикам «Спутника V» еще неделю на сбор и передачу данных об исследованиях.
В свою очередь Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ответственный за производство вакцины, опроверг информацию о переносе даты одобрения «Спутника V» в ЕС и обвинил агентство Reuters в спекуляциях.
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