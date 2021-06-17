17 июня 2021, 02:40
Кемеровские власти вслед за Москвой и Подмосковьем ввели обязательную вакцинацию
В областной администрации пояснили, что вакцинировать необходимо 60% работников всех организаций, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления. При наличии медотвода прививка ставиться не будет
Фото: partygorsk.com
Власти Кемеровской области приняли решение ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей региона.
В областной администрации пояснили РБК, что вакцинировать необходимо 60% работников всех организаций, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления. При наличии медотвода прививка ставиться не будет.
В соответствии с постановлением кемеровского правительства, до 17 июля необходимо ввести первый компонент вакцины, а до 17 августа – второй.
Напомним, первыми обязательную вакцинацию для чиновников и работников сферы услуг ввели власти Москвы и Московской области. В мэрии столицы заявили, штраф для организаций за невыполнение требования о вакцинации сотрудников составит от 30 тысяч рублей до миллиона рублей.