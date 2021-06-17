Глава ЦИК раскритиковала Беглова за отказ навести порядок в избирательной системе Петербурга
Глава Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с политологами и экспертами раскритиковала губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и предположила, что на предстоящих выборах в Госдуму в северной столице вновь следует ожидать нарушений
Глава Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с политологами и экспертами раскритиковала губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и предположила, что на предстоящих выборах в Госдуму в северной столице вновь следует ожидать нарушений.
«Петербург - единственный регион, где у нас нет понимания и взаимодействия с руководством города. Мы трижды выражали недоверие председателям комиссии. Но у губернатора Петербурга другой взгляд на избирательную систему города», - заявила г-жа Памфилова, слова которой приводит ИА «Закон».
На встрече с политологами глава ЦИКа заявила, что комиссия неоднократно указывала губернатору северной столицы на неудовлетворительную работу местного избиркома, но «ничего не изменилось».
«Нет сомнений, что в случае многодневного голосования будут новые нарушения», - заявила председатель Центризбиркома и возложила ответственность за сентябрьские выборы на губернатора Беглова.
Напомним, что губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге 2019 года стали самыми скандальными и «грязными» выборами в России. Выборы главы города были полностью зачищены от конкурентов Александра Беглова, а на муниципальных выборах избиркомы делали все, чтобы не регистрировать независимых кандидатов. Подсчет голосов проходил с грубыми нарушениями законодательства, а муниципальные избиркомы в течение нескольких дней не вводили итоги голосования в систему ГАС «Выборы» на участках, где победу одержали представители оппозиции. Избиркомы также пытались переписывать итоговые протоколы в пользу представителей «Единой России».