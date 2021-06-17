17 июня 2021, 01:37
Сотрудникам гостелеканала RT пообещали премию в 57 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Руководство государственного телеканала Russia Today (RT) пообещало выплатить по 57 тысяч рублей своим сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса до 10 июля
Фото: kp.ru
Руководство государственного телеканала Russia Today (RT) пообещало выплатить по 57 тысяч рублей своим сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса до 10 июля.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что премии за вакцинацию будут выплачиваться из средств, которые телеканал заработал самостоятельно.
Напомним, что сотрудников государственного МИА «Россия сегодня» обязали поставить прививку от COVID-19 без материального стимулирования. Непривитые работники должны будут каждую неделю за свой счет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.