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Общество
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17 июня 2021, 01:37

Сотрудникам гостелеканала RT пообещали премию в 57 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Руководство государственного телеканала Russia Today (RT) пообещало выплатить по 57 тысяч рублей своим сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса до 10 июля

Сотрудникам гостелеканала RT пообещали премию в 57 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Фото: kp.ru

Руководство государственного телеканала Russia Today (RT) пообещало выплатить по 57 тысяч рублей своим сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса до 10 июля.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что премии за вакцинацию будут выплачиваться из средств, которые телеканал заработал самостоятельно.

Напомним, что сотрудников государственного МИА «Россия сегодня» обязали поставить прививку от COVID-19 без материального стимулирования. Непривитые работники должны будут каждую неделю за свой счет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

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