17 июня 2021, 01:08
Глава Кубани пообещал не закрывать местные курорты из-за роста заболеваемости коронавирусом
Глава Кубани заверил, что новых антиковидных ограничений вводить не планируется, а курорты закрывать не будут, поскольку в регионе эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабильная
Фото: argumenti.ru
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что местные курорты продолжат свою работу, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России.
Глава Кубани заверил, что новых антиковидных ограничений вводить не планируется, а курорты закрывать не будут, поскольку в регионе эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабильная.
Одновременно с этим, г-н Кондратьев заявил, что дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, «насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться». Ранее власти региона планировали организовать мобильные прививочные пункты, в которых отдыхающие могли бы пройти вакцинацию.