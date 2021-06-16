Путин заявил, что Навальный проигнорировал требование отмечаться и выехал на лечение за границу
Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом ответил на вопросы западных журналистов, часть из которых была посвящена оппозиционеру Алексею Навальному
Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом ответил на вопросы западных журналистов, часть из которых была посвящена оппозиционеру Алексею Навальному.
По поводу ареста политика Владимир Путин заявил, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. «Он осознавал, что нарушал закон. Сознательно игнорируя обязательство отмечаться, выехал лечиться за границу. Когда выложил видео, возникло требование отметиться, он его проигнорировал», - заявил российский президент.
Напомним, что Алексей Навальный после сильнейшего отравления был транспортирован на лечение в Германию медицинским бортом в состоянии комы. После лечения политик некоторое время находится на реабилитации, а когда врачи разрешили ему вернуться в Россию, он был арестован в аэропорту Москвы. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил в колонию.