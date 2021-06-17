Бывший глава «Почты России» задолжал 300 тысяч рублей за коммуналку в элитном ЖК
Бывший глава ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов, который был снят с этой должности из-за скандала с премией в размере 95 млн рублей, оказался коммунальным должником
Бывший глава ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов, который был снят с этой должности из-за скандала с премией в размере 95 млн рублей, оказался коммунальным должником.
Telegram-канал Mash сообщает, что Дмитрий Страшнов в 2011 году купил квартиру площадью 190 кв.м. в московском ЖК «Триумф-Палас».
Как оказалось, топ-менеджер не всегда вовремя оплачивал коммунальные услуги, в результате чего задолжал около 300 тысяч рублей. В итоге против г-на Страшнова был подан иск в Хорошевский райсуд Москвы.
Напомним, что Дмитрий Страшнов выписал себе премий на 95,4 млн рублей, когда «Почта России» находилась в минусе на 4 млрд рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной выплаты премии, в рамках которого суд арестовал счета тогдашнего главы «Почты России». В январе 2018 года арест с 95 млн рублей г-на Страшнова был снят.