Андрей Рюмин удостоился звания почетного энергетика, несмотря на провалы в «Ленэнерго» и «Россетях»
Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который ранее возглавлял «Ленэнерго», получил звание Почетного энергетика России. Соответствующий указ подписал глава Минэнерго Николай Шульгинов
Председатель правления и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который ранее возглавлял «Ленэнерго», получил звание Почетного энергетика России. Соответствующий указ подписал глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Столь высокого звания Андрей Рюмин, по официальным данным, удостоился за «плодотворную» работу в области энергетики. При этом в реальности за плечами «почетного энергетика», коррупционные скандалы, хищения в «Ленэнерго», кризис неплатежей, а также износ электросетей.
Андрей Рюмин, который сменил в должности главы ПАО «Россети» Павла Ливинского, за время своей работы успел создать угрозу обесточивания регионов Северного Кавказа, отказавшись оплачивать региональным генерирующим компаниям ранее поставленную электроэнергию в рамках реструктуризации задолженности.
Как уже писала «Общая газета», на Северный Кавказ по данным на март 2021 года приходилось 85,1% из общего долга оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) СКФО в размере 73,1 млрд рублей. В 2020 году поставщики согласились списать 45 млрд рублей безнадежных долгов кавказских регионов.
Однако Андрей Рюмин счел эти расходы нецелесообразными и предложил совету директоров отказаться от софинансирования платежей на опт, что поставило под угрозу стабильность поставок электроэнергии во всем Северокавказском ФО.
За время работы в «Ленэнерго» «почетный энергетик России» создал конфликт в руководстве холдинга. Его протеже Игорь Кузьмин так и остался в статусе исполняющего обязанности главы компаний, так как его кандидатура в качестве постоянного руководителя «Ленэнерго» устраивает власти Санкт-Петербурга.
Кроме того, на фоне неспособности поддерживать программу реструктуризации задолженности Андрей Рюмин планирует инвестировать 1,4 трлн рублей в развитие БАМа и Транссиба, что скажется на прибыли «Россетей» в ближайшие 10 лет. Как отмечает телеграм-канал «Кремлевский мамковед», данное решение противоречит поручению Владимира Путина и ставит под сомнение реализацию программы развития государственного энергетического холдинга.