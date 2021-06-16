Сотрудников МИА «Россия сегодня» обязали привиться от коронавируса или каждую неделю сдавать ПЦР-тест
Всех сотрудников государственного МИА «Россия сегодня», у которых нет антител к коронавирусу и медотвода, обязали привиться в течение месяца. Непривитых сотрудников обязали каждый понедельник сдавать справки с результатом ПЦР-теста на коронавирус
Всех сотрудников государственного МИА «Россия сегодня», у которых нет антител к коронавирусу и медотвода, обязали привиться в течение месяца.
Утром 17 июня сотрудники информагентства получили письмо от гендиректора Дмитрия Киселева, в котором говорилось о начале прививочной кампании. «Отношение к прививке у нас станет расцениваться как показатель личной ответственности и корпоративной лояльности <…> Покажем пример гражданской дисциплины и ответственности перед лицом смертельного вызова!», - сообщалось в этом письме, которое цитирует «МБХ медиа».
Все сотрудники должны сдать руководству копии сертификата о проведенной вакцинации, справку о наличии антител к коронавирусу или медсправка о противопоказаниях для прививки).
Непривитых сотрудников обязали каждый понедельник сдавать справки с результатом ПЦР-теста на коронавирус. Тесты им придется делать за свой счет.
Примечательно, что сотрудников «России сегодня» обязали привиться от COVID-19 еще до того, как мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принудительной вакцинации 60% госслужащих и сотрудников сферы услуг.