В Петербурге чиновники закрыли рабочий чат для журналистов из-за вопросов о ситуации с COVID-19
Журналисты местных изданий «Бумага» и «Фонтанка» сообщили, что их лишили возможности отправлять сообщения в чат после того, как они задали чиновникам вопросы о ситуации с коронавирусом в городе и попросили назвать количество госпитализаций ковидных пациентов
Пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга отключила возможность задавать вопросы в чате WhatsApp, который был создан для общения с журналистами.
Журналисты местных изданий «Бумага» и «Фонтанка» сообщили, что их лишили возможности отправлять сообщения в чат после того, как они задали чиновникам вопросы о ситуации с коронавирусом в городе и попросили назвать количество госпитализаций ковидных пациентов.
Журналистка «РБК Петербург» Виктория Саитова спросила в чате, планирует ли комитет здравоохранения публиковать информацию по количеству госпитализаций с коронавирусом, отвечать на запросы СМИ и проводить пресс-конференцию по эпидобстановке в северной столице. К ее вопросам присоединились журналисты других изданий.
Вместо ответов на эти вопросы пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина закрыла возможность отправлять сообщения всем, кроме администраторов чата.
В последний раз мэрия публиковала информацию о количестве госпитализаций ковидных пациентов 2 июня – накануне старта Петербургского международного экономического форума. Спустя две недели «Фонтанка» сообщила, что за сутки в петербургские больницы с COVID-19 поступили 800 человек.