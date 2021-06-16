16 июня 2021, 16:12
В Женеве перед приездом Владимира Путина разместили баннеры в поддержку Алексея Навального
В Женеве перед приездом президента России Владимира Путина на переговоры с американским коллегой Джо Байденом появились три билборда, посвященные оппозиционеру Алексею Навальному
Фото: twitter.com/leonidvolkov
В Женеве перед приездом президента России Владимира Путина на переговоры с американским коллегой Джо Байденом появились три билборда, посвященные оппозиционеру Алексею Навальному.
Соратник политика Леонид Волков написал в Twitter, что на улицах Женевы были размещены билборды с надписями «Навальный отравлен „Новичком“», «И до сих пор нет расследования?», «Как же так, мистер Путин?».
Плакаты в поддержку Навального были размещены на той же улице, где два дня назад швейцарский художник Джулиен Баро нарисовал граффити с оппозиционером и надписью «Герой нашего времени».
Предполагается, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с Владимиром Путиным поднимет вопрос об отравлении и аресте Алексея Навального.