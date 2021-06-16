Московских работодателей привлекут к ответственности за невыполнение плана по вакцинации сотрудников
Мэрия Москвы не исключила введения ответственности для работодателей за невыполнение требований по вакцинации своих сотрудников от коронавируса. Ранее власти города обязали привить 60% госслужащих и работников сферы услуг
Фото: moskvalux.ru
Мэрия Москвы не исключила введения ответственности для работодателей за невыполнение требований по вакцинации своих сотрудников от коронавируса. Ранее власти города обязали привить 60% госслужащих и работников сферы услуг. Об этом сообщает со ссылкой на источники в городской администрации «Медуза», которую Минюст внес в реестр СМИ-инагентов.
Какую конкретно ответственность предлагается ввести для работодателей за невыполнение плана по вакцинации сотрудников от COVID-19, не сообщается.
Напомним, что 16 июня власти Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации государственных служащих, работников сфер услуг, образования, транспорта и ЖКХ. До 15 августа привить планируется 60% работников.
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