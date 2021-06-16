«Скопинскому маньяку» после интервью Ксении Собчак запретили общаться с журналистами
Рязанский облсуд удовлетворил иск правоохранительных органов, которые требовали запретить «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общаться с журналистами и ходить в кафе, в которых разрешен алкоголь
Рязанский облсуд удовлетворил иск правоохранительных органов, которые требовали запретить «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общаться с журналистами и ходить в кафе, в которых разрешен алкоголь.
Ранее Скопинский райсуд Рязанской области увеличил для Виктора Мохова количество обязательных после освобождения из колонии посещений отдела полиции, но не стал вводить запрет на общение с представителями СМИ и посещение ресторанов.
Напомним, что после выхода на свободу «скопинский маньяк» дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что мог бы снова «заняться» одной из своих жертв, поскольку после плена она не смогла родить ребенка. Слова Мохова потерпевшая восприняла как угрозу, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить заявления «скопинского маньяка».