16 июня 2021, 14:37
Госдума приняла законопроект о лишении свободы на 5 лет за донаты «нежелательной» организации
Законопроект вводит уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций, которая для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а для руководителей организаций - сразу
Фото: Яндекс.Дзен
Депутаты Госдумы 16 июня в третьем чтении приняли закон, который ужесточает ответственность граждан за участие в деятельности «нежелательных» организаций.
Законопроект вводит уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций, которая для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а для руководителей организаций - сразу.
За финансирование и пожертвования «нежелательной» организации документ вводит наказание в виде обязательных или принудительных работ либо лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее российским гражданам запретили участвовать в работе иностранных организаций, признанных в РФ «нежелательными».
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