Члены избиркомов собрали 400 подписей против трехдневного голосования
Члены координационного центра «Гражданский контроль 2021» собрали более 400 подписей членов участковых и территориальных избирательных комиссий под обращением к главе ЦИК Элле Памфиловой против трехдневного голосования во время выборов в Госдуму
Члены координационного центра «Гражданский контроль 2021» собрали более 400 подписей членов участковых и территориальных избирательных комиссий под обращением к главе ЦИК Элле Памфиловой против трехдневного голосования во время выборов в Госдуму.
В этом обращении говорится, что наблюдатели и члены избиркомов все три дня голосования не смогут исполнять свои обязанности, а без надлежащего наблюдения будет подорвано доверие к институту выборов. Кроме того, трехдневное голосование увеличивает риск злоупотреблений на участках для голосования.
Активист движения «Гражданин Наблюдатель» из Краснодара Виталий Немцев заявил «Открытым медиа», что во время многодневного голосования сотрудники избиркомов сильно устают, а это провоцирует конфликты.
Напомним, что многодневное голосование впервые провели в России летом 2020 года во время кампании по внесению поправок к Конституции. Власти объяснили это необходимостью минимизации рисков распространения коронавируса.