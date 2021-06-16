В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сфер услуг
Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса 60% государственных служащих и работников сферы услуг
Глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса 60% государственных служащих и работников сферы услуг.
Согласно этому распоряжению, первым компонентом вакцины работников необходимо привить до 15 июля, а вторым – до 15 августа.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с РИА Новости пояснил, что решение властей о вакцинации 60% сотрудников распространяется только работников тех сфер, которые предполагают контакты с множеством людей. Остальных работающих москвичей обязательная вакцинация не затронет.
Аналогичные меры были приняты и властям Московской области. Согласно распоряжению главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Макаиловой, поставить прививки против COVID-19 обязаны работники торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта, ЖКХ, культурных и спортивных мероприятий.
Главный санитарный врач Подмосковья оценила ситуацию с коронавирусом как неблагополучную и призвала граждан прививаться, чтобы защитить себя и близких.