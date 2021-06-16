Оборонный завод «Авангард» потратит 13 млн рублей на аренду автомобилей бизнес-класса
Акционерное общество «Авангард», которое занимается созданием материалов для ракетно-космической техники, опубликовало на портале госзакупок заявку на аренду двух автомобилей бизнес-класса Genesis G80 Elite. Стоимость контракта составляет 13,2 млн рублей
Акционерное общество «Авангард», которое занимается созданием материалов для ракетно-космической техники, опубликовало на портале госзакупок заявку на аренду двух автомобилей бизнес-класса Genesis G80 Elite. Стоимость контракта составляет 13,2 млн рублей.
Оборонному заводу потребовались автомобили черного цвета с кожаным салоном, которые сошли с конвейера не ранее 2021 года, сообщает «МБХ медиа».
В лизинг автомобили бизнес-класса завод берет сроком на 34 месяца. Для чего «Авангарду» понадобились дорогостоящие машины, в тендерной документации не отмечается.
Отметим, что государственные ведомства и компании стали чаще брать элитные иномарки в аренду, поскольку законодательство запрещает покупать за бюджетный счет автомобили дороже 2,5 млн рублей.