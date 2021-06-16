Московский метрополитен перестал нанимать на работу новых сотрудников без прививки от коронавируса
Московский метрополитен перестал нанимать на работу новых сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Исключение составляют только соискатели с медотводом от вакцинации
Московский метрополитен перестал нанимать на работу новых сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Исключение составляют только соискатели с медотводом от вакцинации.
Несколько потенциальных сотрудников столичной подземки рассказали «МБХ медиа», что в отделе кадров им заявили, что они не принимают документы от кандидатов без сертификата о вакцинации.
Проблемы из-за отказа от вакцинации против COVID-19 возникли и у действующих сотрудников метро. Непривитые работники не могут перенести отпуск (при этом уйти в плановый отпуск можно) и получить дополнительную материальную помощь, которая положена части работников раз в год.
Источники издания отметили, что официально сотрудников метрополитена к прививке не принуждают, но настоятельно рекомендуют это сделать. При этом, московская подземка планирует завершить прививочную кампанию до 1 августа 2021 года.