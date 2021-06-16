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16 июня 2021, 11:59

Итальянские политики призвали разрешить въезд в страну россиянам, привитым «Спутником V»

Совет итальянского региона Марке призвал власти разрешить выдачу шенгенских виз российским туристам, которые привились вакциной «Спутник V». Напомним, что российский препарат официально не зарегистрирован ВОЗ и в Евросоюзе

Итальянские политики призвали разрешить въезд в страну россиянам, привитым «Спутником V»
Фото: turproezdka.ru

Совет итальянского региона Марке призвал власти разрешить выдачу шенгенских виз российским туристам, которые привились вакциной «Спутник V». Напомним, что российский препарат официально не зарегистрирован ВОЗ и в Евросоюзе.

Чиновники региона выступили за разрешение въезда в страну россиянам и подписали соответствующую петицию, сообщает ANSA.it.

Итальянские политики отметили, что привитые «Спутником V» россияне имеют такой же иммунитет, что и привитые другими вакцинами. Они сослались на положительный опыт республики Сан-Марино, население которой было привито российским препаратом.

Чиновники из региона Марке назвали запрет на въезд российских туристов большим противоречием и отметили, что по такой логике они не должны пускать в страну жителей Сан-Марино.

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