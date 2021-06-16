Итальянские политики призвали разрешить въезд в страну россиянам, привитым «Спутником V»
Совет итальянского региона Марке призвал власти разрешить выдачу шенгенских виз российским туристам, которые привились вакциной «Спутник V». Напомним, что российский препарат официально не зарегистрирован ВОЗ и в Евросоюзе
Совет итальянского региона Марке призвал власти разрешить выдачу шенгенских виз российским туристам, которые привились вакциной «Спутник V». Напомним, что российский препарат официально не зарегистрирован ВОЗ и в Евросоюзе.
Чиновники региона выступили за разрешение въезда в страну россиянам и подписали соответствующую петицию, сообщает ANSA.it.
Итальянские политики отметили, что привитые «Спутником V» россияне имеют такой же иммунитет, что и привитые другими вакцинами. Они сослались на положительный опыт республики Сан-Марино, население которой было привито российским препаратом.
Чиновники из региона Марке назвали запрет на въезд российских туристов большим противоречием и отметили, что по такой логике они не должны пускать в страну жителей Сан-Марино.