Правительство потратит 250 млрд рублей на объединение всех камер наблюдения в единую систему
Российское правительство планирует потратить 250 млрд рублей в течение пяти лет на создание «Национальной платформы видеонаблюдения». Данная информационная система будет анализировать видеозаписи со всех городских камер наблюдения в России.
Российское правительство планирует потратить 250 млрд рублей в течение пяти лет на создание «Национальной платформы видеонаблюдения». Данная информационная система будет анализировать видеозаписи со всех городских камер наблюдения в России.
По предварительным расчетам, разработка платформы и установка комплексов видеонаблюдения обойдется бюджету в 250 млрд рублей. Разработку информационной системы планируется доверить компании «Национальные технологии», которая на 49% принадлежит «Ростелекому» и на 51% - «Ростеху». Структуры «Ростеха» займутся аппаратной частью проекта, а «Ростелекома» — программной, сообщает «КоммерсантЪ».
По замыслу властей, «Национальная платформа видеонаблюдения» станет частью обновленной системы «Безопасный город». В рамках реализации проекта в стране будут установлены «умные камеры», которые смогут распознавать различные происшествия и отправлять видеопоток в центр обработки данных. Затем этой информацией уже будут заниматься власти и правоохранительные органы. Такие «умные камеры» стоят в 2-6 раз дороже обычных.
Между тем, эксперты считают, что объединение камер наблюдения в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности. Так, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что в случае хакерской атаки или утечки данных по вине сотрудников (а в России это случается довольно часто) злоумышленники получат доступ к очень чувствительной информации.