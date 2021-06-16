Новосибирский суд арестовал директора АЗС, на которой произошел пожар и взрыв
Центральный райсуд Новосибирска арестовал Романа Гардимера - директора автозаправочной станции, на которой 14 июня произошел пожар и взрыв. Напомним, что в результате инцидента пострадали 34 человека, включая двоих детей
Центральный райсуд Новосибирска арестовал Романа Гардимера - директора автозаправочной станции, на которой 14 июня произошел пожар и взрыв. Напомним, что в результате инцидента пострадали 34 человека, включая двоих детей. Семеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Согласно предварительным выводам, причиной возгорания на АЗС стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость. Пожар на заправке сопровождался взрывам газовых цистерн. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв.м.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».
В связи с происшествием на заправке в районе Гусинобродского шоссе глава Новосибирской области Андрей Травников распорядился провести проверку на всех АЗС. Губернатор также обвинил владельцев бизнеса в расслабленности из-за отмены проверок во время пандемии коронавируса.