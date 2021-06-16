Россиян предложили пускать на порносайты через регистрацию на «Госуслугах»
Чтобы ограничить доступ к порно несовершеннолетних граждан ведомство предлагает пускать интернет-пользователей на «сайты для взрослых» через подтверждение возраста на «Госуслугах»
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил ужесточить доступ к порнографическому контенту в интернете. Чтобы ограничить доступ к порно несовершеннолетних граждан ведомство предлагает пускать интернет-пользователей на «сайты для взрослых» через подтверждение возраста на «Госуслугах».
Эксперты ГРЧЦ предлагают разделить порнографию на два типа: «не запрещенная законом» и «незаконная». К последней относится детская порнографию и «явно оскорбительная» (речь идет об изнасилованиях).
Что делать с «незаконным» порноконтентом, в ГРЧЦ не сообщили, а просмотр «незапрещенных» материалов в ведомстве предлагают сделать возможным только для совершеннолетних граждан, сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперты предлагают порносайтам разработать систему верификации пользователей либо сделать вход на такие ресурс через государственную систему идентификации граждан ЕСИА. Такая система используется на портале «Госуслуги».
Отдельно ГРЧЦ предлагает рассмотреть обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах. «Наша главная задача — обезопасить детей от деструктивного контента», - заявил исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов.