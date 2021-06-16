16 июня 2021, 10:43
В России обнаружили измененный индийский штамм коронавируса
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас ученые исследуют эффективность вакцины «Спутник V» против новой мутации COVID-19
Фото: fbm.ru
Российские специалисты обнаружили измененный индийский штамм коронавирусной инфекции.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу», что сейчас ученые исследуют эффективность вакцины «Спутник V» против новой мутации COVID-19.
Гинцбург отметил, что российская вакцина показала высокую эффективность против уже известного индийского штамма.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил изданию Ura.ru, что рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в России, связан с распространением московского штамма.