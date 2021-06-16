Следователь прокуратуры по делу ЮКОСа и Ходорковского скончался от коронавируса
Бывший начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры России Владимир Лысейко, который вел резонансное «дело ЮКОСа», скончался от коронавируса. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Бывший начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры России Владимир Лысейко, который вел резонансное «дело ЮКОСа», скончался от коронавируса. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Источники ТАСС сообщают, что следователь прокуратуры умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Владимир Лысейко возбуждал и курировал расследование уголовных дел, связанных с компанией ЮКОС и его руководителями Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а также вел дела Владимира Гусинского и об убийстве журналиста Владислава Листьева.
«КоммерсантЪ» напоминает, что в 1998 году прокурор Лысейко возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака по фактам получения взятки и злоупотребления служебным положением. Тогда Собчака вывез на самолете санитарной авиации за границу его бывший подчиненный и будущий президент России Владимир Путин.