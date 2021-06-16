16 июня 2021, 08:11
Власти Израиля отменили масочный режим после вакцинации 60% населения
Власти Израиля отменили последнее антиковидное ограничение – масочный режим. Такое решение было принято в связи с формированием коллективного иммунитета от коронавируса
Фото: rusmk.ru
Власти Израиля отменили последнее антиковидное ограничение – масочный режим. Такое решение было принято в связи с формированием коллективного иммунитета от коронавируса. На сегодняшний день в стране от COVID-19 привились 60% граждан, а пожилое население вакцинировано на 90%.
Минздрав Израиля объявил, что с 15 июня требование о ношении защитных масок в помещении и транспорте отменяется. Отныне граждане могут не носить средства индивидуальной защиты в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисах и других закрытых помещениях, сообщает «Интерфакс».
При этом остается в силе требование носить маску в некоторых отделениях больниц, домах престарелых и в самолетах.