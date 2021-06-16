Мэр Кызыла подарил местной жительнице резиновые сапоги после ее жалобы на затопление участка
Мэр Кызыла (столица республики Тува) Карим Сагаан-оол подарил местной жительнице резиновые сапоги после того, как она пожаловалась градоначальнику на затопление своего земельного участка во время паводка
Мэр Кызыла (столица республики Тува) Карим Сагаан-оол подарил местной жительнице резиновые сапоги после того, как она пожаловалась градоначальнику на затопление своего земельного участка во время паводка.
Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что накануне Карим Сагаан-оол вместе с сотрудниками МЧС и медиками оценивал масштаб последствий весеннего наводнения в садовых обществах Кызыла. Одна из местных жительниц сообщила мэру, что паводковая вода залила участок и дом. Передвигаться по ним можно только в резиновых сапогах. Чиновник, выслушав женщину, снял свои резиновые сапоги и подарил ей.
Позже агентство «ТуваМедиаГрупп» сообщило, что власти передали жителям два перекачивающих насоса. Социальным службам поручили проверить дома и оказать помощь пострадавшим.