Глава республики Коми заразился коронавирусом после повторной прививки
Глава республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Чиновник рассказал, что в феврале повторно привился от COVID-19 и если бы не этот факт, то болезнь у него протекала бы в тяжелой форме
Глава республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Чиновник рассказал, что в феврале повторно привился от COVID-19 и если бы не этот факт, то болезнь у него протекала бы в тяжелой форме.
Владимир Уйба в своем Instagram сообщил, что привился «Спутником V» в феврале 2021 года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение.
«Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», - сообщил губернатор. Глава Коми добавил, что врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Владимир Уйба также заявил, коронавирус – болезнь крайне непредсказуемая, поэтому прививаться нужно в обязательном порядке. Как минимум, прививка в случае заражения позволит переболеть в легкой форме.
Чиновник уже прививался от COVID-19 летом 2020 года, но тогда у него антитела не выработались. По этой причине он решил вакцинироваться повторно, так как по долгу службы общается с большим количеством людей.