Бизнесмены Тимченко, Конов и Босов помогали дочери министра обороны вести бизнес
Семья главы Минобороны Сергея Шойгу зарабатывает на государственных стройках. Компания «Консорциум Энергоресурс», доля в которой принадлежит младшей дочери министра Ксении Шойгу, за два последних года получила прибыль в размере 2,1 млрд рублей
Семья главы Минобороны Сергея Шойгу зарабатывает на государственных стройках. Компания «Консорциум Энергоресурс», доля в которой принадлежит младшей дочери министра Ксении Шойгу, за два последних года получила прибыль в размере 2,1 млрд рублей.
«Открытые медиа» сообщают, что у «Консорциума Энергоресурс» практически нет сотрудников и строительной техники, но в качестве реализованных проектов фирма указывает футбольные стадионы к Чемпионату мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, Фрунзенский мост в Самаре, развязку в Красногорске, АЭС в Тверской области и комплекс береговой инфраструктуры в Геленджике.
Примечательно, что все эти объекты строили структуры миллиардера, а также друга президента и министра обороны Геннадия Тимченко. «Стройтрансгаз» был генеральным подрядчиком этих строек. «ОМ» выяснили, что компания Тимченко и «Консорциум Энергоресурс» зарегистрированы в соседних зданиях в комплексе «Москва-Сити». Многие контракты по объектам, которые «Консорциум» называет своими, подписывал бывший гендиректор «Стройтрансгаза», а ныне член совета директоров Михаил Хряпов, который сейчас владеет половиной «Консорциума».
По данным издания, в 2018 году на территории московского завода «Арма», где располагаются почти все фирмы, связанные с семьей Сергея Шойгу, была зарегистрирована компания «Кэпитал Перформ». 59% акций в этой фирме принадлежит Ксении Шойгу.
«Кэпитал Перформ» учредил, а затем передал контроль над ней младшей дочери министра уроженец Санкт-Петербурга, выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО Кирилл Демченко.
Официально у «Кэпитал Перформ» всего два сотрудника, а выручка при этом составила 730,3 млн рублей за 2020 года. Чистая прибыль фирмы оценивается в 595 млн рублей.
Самой доходной их четырех дочерних структур «Кэпитал Перформ» стала строительная компания «Консорциум Энергоресурс» (выручка за 2018−2020 годы 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 2,1 млрд рублей, а дивиденды — почти 1,5 млрд рублей). также выяснилось, что у фирмы нет лицензий на строительную деятельность, госконтрактов и опубликованных вакансий, имущества в залоге или в лизинге, сведений об уплате налога на имущество, записей об участии в арбитражных судах и даже расходов на электроэнергию. Зато известно, что 80% расходов компании – это зарплата сотрудникам, которых у фирмы практически нет.
Гендиректор «Консорциума» Константин Чамилович на вопрос журналистов о том, чем занимается компания, заявил, что это коммерческая тайна.
По данным «Открытых Медиа», вести бизнес семье Сергея Шойгу помогал не только Геннадий Тимченко, но и другие видные бизнесмены. Так, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов стал партнером венчурного фонда Ксении Шойгу, а покойный Дмитрий Босов передал дочери министра обороны морской порт в арктическом поселке Диксон.