В России научились делать липовые сертификаты о вакцинации с занесением данных о прививке на «Госуслуги»
В России на черном рынке стали активно продавать оригинальные сертификаты о проведенной вакцинации против коронавируса с подтверждением на портале «Госуслуги». Такие сертификаты все больше пользуются спросом в связи с распространением слухов о введении обязательной вакцинации
В России на черном рынке стали активно продавать оригинальные сертификаты о проведенной вакцинации против коронавируса с подтверждением на портале «Госуслуги». Такие сертификаты все больше пользуются спросом в связи с распространением слухов о введении обязательной вакцинации.
Издание Baza сообщает, что стоимость «виртуальной» прививки от COVID-19 с занесением информации в федеральный регистр вакцинированных варьируется от 10 до 20 тысяч рублей.
Для получения сертификата клиент должен предоставить данные паспорта, номер СНИЛС и подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Ампула с препаратом в случае «лжевакцинации» просто утилизируется, а сама вакцина выливается. Такая процедура необходима, поскольку каждая доза российской вакцины пронумерована.
Отметим, что стоимость вакцины «Спутник V» составляет примерно 1900 рублей. Однако из-за россиян, которые не хотят прививаться от коронавируса, но хотят иметь сертификаты о вакцинации, сотни тысяч бюджетных рублей в буквальном смысле выливаются в раковину.
Baza сообщает, что по схеме с утилизацией вакцины, например, «прививаются» медицинские работники, а также их родственники и знакомые.
Согласно последним данным, в России полный курс вакцинации прошли только 13% граждан, хотя прививочная кампания стартовала еще в декабре 2020 года. Сколько среди них людей с купленными сертификатами о вакцинации, подсчитать не представляется возможным.