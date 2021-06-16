Юлия Навальная опровергла слова президента о том, что ее муж «сидит как все»
Супруга Алексея Навального Юлия опровергла слова президента Владимира Путина о том, что оппозиционер сидит в колонии «как все» и условия содержания у него не хуже, чем у других арестантов
Супруга Алексея Навального Юлия опровергла слова президента Владимира Путина о том, что оппозиционер сидит в колонии «как все» и условия содержания у него не хуже, чем у других арестантов.
В своем Instagram Юлия Навальная написала, что если ее муж сидит «как все», то ей хотелось бы получить длительное свидание с ним, положенное по закону. По ее словам, администрация покровской ИК-2 постоянно отказывает ей в длительных свиданиях с мужем.
«Вчера по телевизору [президента Владимира] Путина показывали, так он сказал, что Алексей содержится в колонии, как все. Хотелось бы тогда и каждые три месяца длительные свидания, как у всех», - написала Юлия Навальная.
Напомним, в интервью NBC Владимир Путин заявил, что не может дать гарантий того, что Алексей Навальный выйдет из колонии живым. Президент также заявил, что условия содержания политика в колонии не хуже, чем у всех остальных.