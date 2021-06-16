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16 июня 2021, 02:10

Минюст США попросил Верховный суд подтвердить смертную казнь для чеченца Джохара Царнаева

Минюст США обратился в Верховный суд страны с просьбой подтвердить смертную казнь для чеченца Джохара Царнаева, которого признали организатором теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году

Минюст США попросил Верховный суд подтвердить смертную казнь для чеченца Джохара Царнаева
Фото: m.123ru.net

Минюст США обратился в Верховный суд страны с просьбой подтвердить смертную казнь для чеченца Джохара Царнаева, которого признали организатором теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году.

Телеканал NBC сообщает, что решение о дальнейшей судьбе выходца из Чечни будет принято летом 2022 года.

Бывший президент США Дональд Трамп предлагал казнить Джохара Царнаева еще в 2020 году. Администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена повторила запрос о смертной казни террориста, хотя во время предвыборной кампании будущий президент выступал против смертной казни.

Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения по делу о взрыве на Бостонском марафоне. Суд присяжных проголосовал за высшую меру наказания для чеченца. Позже суд отменил решение о казни Царнаева, как предвзятое, но оставил в силе более 20 пожизненных сроков.

Теракт на Бостонском марафоне произошел 15 апреля 2013 года. В результате взрыва погибли три человека, более 260 получили ранения. По данным спецслужб, теракт осуществили братья-чеченцы Тамерлан и Джохар Царнаевы. При задержании Тамерлан был убит.

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