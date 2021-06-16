Главврача рязанской больницы задержали по делу о пожаре в реанимации
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача Рязанской областной клинической больницы (РОКБ) им. Н.А. Семашко Людмилу Сорокину. Ее задержание связано с пожаром в реанимационном отделении больницы, где находились «тяжелые» пациенты с коронавирусом
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача Рязанской областной клинической больницы (РОКБ) им. Н.А. Семашко Людмилу Сорокину. Ее задержание связано с пожаром в реанимационном отделении больницы, где находились «тяжелые» пациенты с коронавирусом.
Пожар в реанимации РОКБ произошел в ночь на 9 июня. В результате происшествия погибли три пациента больницы. Восемь человек были госпитализированы, 35 эвакуированы. Медсестра, которая пыталась потушить пожар до приезда спасателей, получила 75% ожогов тела.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что причиной пожара стал неисправный аппарат искусственной вентиляции легких.
По факту происшествия в больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Задержанная Людмила Сорокина возглавляет рязанскую областную больницу имени Семашко с 1998 года. Она награждена знаком «Отличник здравоохранения», имеет благодарности федерального Минздрава и председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Осенью 2020 года Сорокина по указу президента получила звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».