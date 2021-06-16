16 июня 2021, 00:37
Минюст включил в реестр инагентов самарское издание из-за субсидий от Союза журналистов
Министерство юстиции отказалось исключать из реестра «иностранных агентов» самарское издание «Парк Гагарина». В этот список издание попало из-за субсидии от Союза журналистов России
Фото: samarski-forum.livejournal.com
Министерство юстиции отказалось исключать из реестра «иностранных агентов» самарское издание «Парк Гагарина». В этот список издание попало из-за субсидии от Союза журналистов России.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил в Telegram, что в 2019 году Союз журналистов получал деньги из-за рубежа, поэтому Минюст счел его субсидии иностранным финансированием.
Также у Минюста возникли претензии к денежным средствам, которые «Парк Гагарина» получил от Торгово-промышленной палаты Тольятти по контракту на освещение деятельности организации.
При этом к Союзу журналистов и к Торгово-промышленной палате у Минюста нет претензий из-за иностранных поступлений.