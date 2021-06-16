Рост заболеваемости коронавирусом в России объяснили распространением «московского штамма»
Рост заболеваемости коронавирусом в России, который начался в конце мая, объяснили распространением «московского штамма». Такое мнение высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
Рост заболеваемости коронавирусом в России, который начался в конце мая, объяснили распространением «московского штамма». Такое мнение высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В беседе с порталом Ura.ru специалист заявил, что по всей вероятности, в России появился свой собственный штамм коронавируса, а именно московский.
Ранее о мутации COVID-19 заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, высокая смертность ковидных пациентов связана с неэффективностью старых схем лечения тех, что заразился новым штаммом. Сейчас российские медики работают над новыми схемами лечения.
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в настоящее время сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и в Мурманской области. Власти этих регионов вернули ряд антиковидных ограничений.
Россиян чиновники также настоятельно просят прививаться от COVID-19.