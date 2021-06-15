Глава правительства заявил о провале программы развития Северного Кавказа
Глава правительства отметил, что реализация этой программы не дала ощутимых результатов, а нынешние механизмы поддержки инвестиционных проектов себя не оправдали. В этой связи власти оптимизировали институты развития
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о фактическом провале программы развития Северного Кавказа.
Глава правительства отметил, что реализация этой программы не дала ощутимых результатов, а нынешние механизмы поддержки инвестиционных проектов себя не оправдали. В этой связи власти оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление.
Михаил Мишустин отметил, что на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах этот показатель составляет 2,5 рубля, а на Северном Кавказе - всего 50 копеек, сообщает РИА Новости.
Программа развития Северного Кавказа была рассчитана до 2025 года, но затем правительство продлило ее до 2030 года. Вложить в регион планировалось 196 млрд рублей.
Институты развития Северного Кавказа с 2014 года получили из федерального бюджета около 73 млрд рублей, но остались убыточными.