Администрация Иркутска потратила 247 тысяч рублей из бюджета на билеты для мэра в Москву и Дубай
Администрация Иркутска приобрела за счет бюджета авиабилеты в бизнес-класс для мэра Руслана Болотова в Дубай. Официально чиновник находится в ОАЭ в командировке
Администрация Иркутска приобрела за счет бюджета авиабилеты в бизнес-класс для мэра Руслана Болотова («Единая Россия») в Дубай. Официально чиновник находится в ОАЭ в командировке.
На билеты по маршруту Иркутск – Москва – Дубай и обратно из городского бюджета было потрачено 247 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Иркутский инсайдер».
Авторы телеграм-канала также отмечают, что в феврале Руслан Болотов уже летал из Иркутска в Москву бизнес-классом за 212 тысяч рублей.
В пресс-службе мэрии заявили изданию «Твой Иркутск», что Руслан Болотов проходит обучение по программе развития для 100 крупнейших городов России в московском «Сколково». В рамках обучения с 14 по 18 июня проводится зарубежная стажировка в Дубае.
В администрации города пояснили, что само обучение финансируется государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», а командировочные расходы, билеты и проживание оплачиваются за счет муниципального бюджета.