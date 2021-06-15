Бывшую сотрудницу МИД РФ приговорили к 5 годам за хищение миллиона долларов
Пресненский райсуд Москвы вынес приговор бывшей сотруднице Министерства иностранных дел России Наталье Агальцовой по делу о краже миллиона долларов из ведомства
Пресненский райсуд Москвы вынес приговор бывшей сотруднице Министерства иностранных дел России Наталье Агальцовой по делу о краже миллиона долларов из ведомства.
Экс-сотрудницу МИДа признали виновной по статье «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере». Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.
Суд также взыскал с обвиняемой 67,5 млн рублей в рамках гражданского иска, который был подан МИДом.
По версии следствия, в декабре 2019 года после проведения инкассации в комнате №514 МИД РФ, где работала подсудимая, была обнаружена недостача в миллион долларов. Наталья Агальцова занимала должность эксперта валютно-финансового департамента МИДа и была ответственным лицом за прием, учет, выдачу и хранение наличности.
Следствие считает, что Агальцова вынесла из мидовской кассы сначала 19,8 млн рублей, а затем 760,6 тысячи долларов. общий ущерб от действий обвиняемой оценили в 67,5 млн рублей.
Наталья Агальцова своей вины не признала. Она утверждала, что в коробке с деньгами, прибывшими из Ирана, уже не хватало наличных.