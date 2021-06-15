Краснодарский суд оставил Андрея Пивоварова под арестом по делу о репосте
Краснодарский краевой суд оставил под арестом бывшего руководителя самоликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова
Краснодарский краевой суд оставил под арестом бывшего руководителя самоликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова, которого обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.
«Главная цель этих людей — лишить меня возможности участвовать в выборах. А моя главная цель — участвовать в легальных политических процессах», - заявил политик, слова которого приводит телеграм-канал «Правозащита Открытки».
Адвокат Сергей Бадамшин заявил в суде, что репост публикации «Открытых демократов», из-за которого Андрея Пивоварова обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией, сделала его бывший деловой партнер Мария Кузнецова. Это подтверждается показаниями Кузнецовой и заверенным нотариусом протоколом осмотра админки публичной страницы Пивоварова в Facebook.
Однако суд данный факт оставил без внимания и оставил политика под арестом в СИЗО. Проигнорировал суд и поручительство за Пивоварова 125 политиков, правозащитников и журналистов.