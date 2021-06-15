Минкультуры Чечни не опубликовало декларацию о доходах первого замглавы ведомства и дочери Рамзана Кадырова
Министерство культуры Чечни опубликовало сведения о доходах гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год. При этом на сайте ведомства не оказалось декларации первого замминистра Айшат Кадыровой
Министерство культуры Чечни опубликовало сведения о доходах гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год. При этом на сайте ведомства не оказалось декларации первого замминистра Айшат Кадыровой, которая приходится дочерью главе республики Рамзану Кадырову.
Представитель Минкультуры Чечни заявил «Открытым медиа», что сведения о доходах и имуществе Айшат Кадыровой пока не поступили, поэтому они не были опубликованы. «Ждем», - добавил чиновник.
Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат была назначена на должность первого заместителя Министра культуры Чеченской республики в сентябре 2020 года. С 2016 года она является собственником модного дома Firdaws, который основала в 2009 году супруга главы Чечни Медни Кадырова.
В отличие от Айшат Кадыровой ее младшая сестра Хадижат отчиталась о доходе за 2020 год в размере 449 569 рублей. 21-летняя Хадижат (Карина) Кадырова в декабре прошлого года возглавила департамент дошкольного образования мэрии Грозного.