15 июня 2021, 14:33
В Абхазии местный житель выстрелил в российских туристов в ходе конфликта
На курорте Пицунда в Абхазии двое российских туристов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, россияне пострадали в результате конфликта с местным жителем. Стрелявшего задержала полиция
Фото: Яндекс.Дзен
На курорте Пицунда в Абхазии двое российских туристов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, россияне пострадали в результате конфликта с местным жителем. Стрелявшего задержала полиция.
В МВД Абхазии сообщили агентству ТАСС, что конфликт между туристами и местным жителем произошел в ночь на 15 июня в кафе «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща».
Стрельбу по своим оппонентам открыл уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района Дмитрий Пилия 1978 года рождения. В ходе ссоры с россиянами он трижды выстрелил в одного из них и выпустил еще шесть пуль по второго. Туристы получили ранения ног и таза. Они были доставлены в одну из больниц в Гаграх.