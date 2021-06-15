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15 июня 2021, 14:33

В Абхазии местный житель выстрелил в российских туристов в ходе конфликта

На курорте Пицунда в Абхазии двое российских туристов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, россияне пострадали в результате конфликта с местным жителем. Стрелявшего задержала полиция

В Абхазии местный житель выстрелил в российских туристов в ходе конфликта
Фото: Яндекс.Дзен

На курорте Пицунда в Абхазии двое российских туристов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, россияне пострадали в результате конфликта с местным жителем. Стрелявшего задержала полиция.

В МВД Абхазии сообщили агентству ТАСС, что конфликт между туристами и местным жителем произошел в ночь на 15 июня в кафе «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща».

Стрельбу по своим оппонентам открыл уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района Дмитрий Пилия 1978 года рождения. В ходе ссоры с россиянами он трижды выстрелил в одного из них и выпустил еще шесть пуль по второго. Туристы получили ранения ног и таза. Они были доставлены в одну из больниц в Гаграх.

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